As inscrições estão abertas para o projeto Férias na Escola de Janeiro 2027 em Osasco. A programação é voltada aos bebês e às crianças da Educação Infantil (Ciclo I, de 4 meses a 3 anos e 11 meses) e aos estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino.

Os interessados já podem garantir a participação por meio de cadastro no site oficial do projeto: feriasnaescola.plannetaeducacao.com.br.

Em janeiro de 2027, o cronograma varia de acordo com a etapa de ensino. Para a Educação Infantil – Ciclo I (4 meses a 3 anos e 11 meses), a programação será realizada entre os dias 11 e 22 de janeiro de 2027.

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Para os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano), o atendimento segue datas distintas por região: nas escolas municipais da zona Sul, acontece de 11 a 15 de janeiro; já nas escolas municipais da zona Norte, ocorre de 18 a 22 de janeiro.

Serviço