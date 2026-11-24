Inscrições estão abertas para o projeto Férias na Escola 2027 na rede municipal de Osasco
Programação de janeiro atende bebês e crianças da Educação Infantil (Ciclo I) e estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; cadastro deve ser feito pela internet.
As inscrições estão abertas para o projeto Férias na Escola de Janeiro 2027 em Osasco. A programação é voltada aos bebês e às crianças da Educação Infantil (Ciclo I, de 4 meses a 3 anos e 11 meses) e aos estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino.
Os interessados já podem garantir a participação por meio de cadastro no site oficial do projeto: feriasnaescola.plannetaeducacao.com.br.
Em janeiro de 2027, o cronograma varia de acordo com a etapa de ensino. Para a Educação Infantil – Ciclo I (4 meses a 3 anos e 11 meses), a programação será realizada entre os dias 11 e 22 de janeiro de 2027.
Para os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano), o atendimento segue datas distintas por região: nas escolas municipais da zona Sul, acontece de 11 a 15 de janeiro; já nas escolas municipais da zona Norte, ocorre de 18 a 22 de janeiro.
Serviço
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Projeto: Férias na Escola de Janeiro 2027 – Osasco
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Status: Inscrições abertas
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Público-alvo: Bebês e crianças da Educação Infantil – Ciclo I (4 meses a 3 anos e 11 meses) e estudantes do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino
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Datas – Educação Infantil (Ciclo I): 11 a 22 de janeiro de 2027
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Datas – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): 11 a 15 de janeiro (escolas municipais da zona Sul) e 18 a 22 de janeiro (escolas municipais da zona Norte)
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Onde se inscrever: feriasnaescola.plannetaeducacao.com.br