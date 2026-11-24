O Paulistano Barueri enfrenta o Batavo Mackenzie na quarta-feira, 25 de novembro, às 18h30, em jogo válido pela 7ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A equipe atua em casa, no Ginásio Sportville (CT Sportville).

A entrada é gratuita e sem necessidade de retirada antecipada de ingresso, com acesso por ordem de chegada até a lotação do ginásio. A partida também contará com transmissão ao vivo pelo SporTV 2.

Antes do confronto de quarta-feira (25), o Paulistano Barueri ocupa o 8º lugar na tabela da Superliga Feminina 2026/27, com 4 pontos, enquanto o Batavo Mackenzie está na 10ª colocação, com 3 pontos.

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