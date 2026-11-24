Paulistano Barueri recebe o Batavo Mackenzie pela Superliga Feminina nesta quarta-feira (24)
Confronto pela 7ª rodada acontece na quarta-feira, 25 de novembro, às 18h30, no Ginásio Sportville, com entrada gratuita por ordem de chegada e transmissão do SporTV 2.
O Paulistano Barueri enfrenta o Batavo Mackenzie na quarta-feira, 25 de novembro, às 18h30, em jogo válido pela 7ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A equipe atua em casa, no Ginásio Sportville (CT Sportville).
A entrada é gratuita e sem necessidade de retirada antecipada de ingresso, com acesso por ordem de chegada até a lotação do ginásio. A partida também contará com transmissão ao vivo pelo SporTV 2.
Antes do confronto de quarta-feira (25), o Paulistano Barueri ocupa o 8º lugar na tabela da Superliga Feminina 2026/27, com 4 pontos, enquanto o Batavo Mackenzie está na 10ª colocação, com 3 pontos.
Serviço
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Partida: Paulistano Barueri x Batavo Mackenzie
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Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/27 (7ª rodada)
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Data: Quarta-feira, 25 de novembro de 2026
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Horário: 18h30
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Local: Ginásio Sportville (CT Sportville) — Rua Mari, 100, Jardim Califórnia, Barueri
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Entrada: Gratuita, sem retirada antecipada de ingresso (acesso por ordem de chegada até a lotação do ginásio)
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Transmissão: Ao vivo pelo SporTV 2