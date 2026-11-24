Prefeitura de Osasco promove o Emprego + Perto de Você no dia 27 de novembro
Evento acontece na sexta-feira, das 9h às 16h, nas zonas Norte e Sul, com processos seletivos de empresas, inscrição em cursos profissionalizantes gratuitos e apoio na elaboração de currículos.
A Prefeitura de Osasco realiza nesta sexta-feira, 27 de novembro, das 9h às 16h, o evento “Emprego + Perto de Você”, levando oportunidades e atendimento para moradores das zonas Norte e Sul da cidade. A ação é realizada pela Prefeitura de Osasco e pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda.
Durante a programação, o público terá acesso a vários processos seletivos de diferentes empresas e poderá realizar inscrição para os cursos profissionalizantes gratuitos com certificado oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco. O evento também disponibilizará serviço de apoio para elaboração de currículos, com equipe de orientação no local para auxiliar em cada etapa.
As vagas são limitadas, e a recomendação é chegar cedo para garantir o atendimento. Para participar, é necessário levar documento com foto e, caso tenha, currículo impresso.
Serviço
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Evento: Emprego + Perto de Você
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Data e horário: Sexta-feira, 27 de novembro, das 9h às 16h
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Zona Norte: Associação Anjo da Guarda — Rua Piacatu, nº 459, Jardim Munhoz Júnior, Osasco
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Zona Sul: Igreja Renovada Filadélfia — Rua Penedo, nº 34, Jardim Conceição, Osasco
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Documentos: Documento com foto e currículo impresso (se tiver)