A Prefeitura de Osasco realiza nesta sexta-feira, 27 de novembro, das 9h às 16h, o evento “Emprego + Perto de Você”, levando oportunidades e atendimento para moradores das zonas Norte e Sul da cidade. A ação é realizada pela Prefeitura de Osasco e pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda.

Durante a programação, o público terá acesso a vários processos seletivos de diferentes empresas e poderá realizar inscrição para os cursos profissionalizantes gratuitos com certificado oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco. O evento também disponibilizará serviço de apoio para elaboração de currículos, com equipe de orientação no local para auxiliar em cada etapa.

As vagas são limitadas, e a recomendação é chegar cedo para garantir o atendimento. Para participar, é necessário levar documento com foto e, caso tenha, currículo impresso.

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