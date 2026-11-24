A etapa final da Barueri Skate League 2026 será realizada neste domingo, 29 de novembro, na pista de skate Jackson Gelinho, no Parque da Juventude, em Barueri. O evento marca o encerramento da temporada 2026 do circuito municipal de campeonatos de skate e conta com programação aberta ao público, reunindo esporte, música e lazer.

Durante a etapa, serão premiados os campeões do ranking nas categorias Mirim, Feminino, Iniciante e Amador. A Barueri Skate League reúne competições ao longo do ano na cidade, oferecendo premiação em dinheiro para os campeões do ranking e atrações culturais gratuitas.

Conforme a programação, as disputas e a premiação do ranking ocorrem a partir das 9h/10h — com o campeonato de skate iniciando às 10h. Para encerrar o evento, haverá um show gratuito da banda Planta e Raiz a partir das 17h.

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