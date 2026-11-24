A Prefeitura de Itapevi promove neste sábado (28) uma mobilização da campanha Fique Sabendo, com oferta de testes rápidos e gratuitos para HIV, sífilis e hepatites. A iniciativa integra a programação especial de saúde do município e tem como objetivo incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce dessas infecções.

Os atendimentos serão realizados em seis unidades de saúde: as UBSs Amador Bueno, Dr. Cardoso, Dr. Nicanor e Jardim Santa Rita II, além das USFs Vitápolis e Santa Cecília. A testagem também estará disponível nas tendas da Saúde instaladas no Terminal de Ônibus, no Centro.

Os exames são simples, gratuitos e sigilosos, com resultado disponível em aproximadamente 30 minutos. Após a testagem, o paciente recebe orientação e, quando necessário, encaminhamento para tratamento na rede pública de saúde.

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Além da mobilização deste sábado, a população pode realizar testes rápidos de HIV e sífilis durante a semana e ao longo de todo o ano em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) de Itapevi. A testagem atua como ferramenta de prevenção, já que o diagnóstico precoce permite iniciar o tratamento adequado, evitar complicações e reduzir a transmissão das infecções. Como parte da prevenção combinada, também é destacado o uso de preservativos nas relações sexuais.

A ação integra ainda as atividades do Dezembro Vermelho, voltadas à conscientização sobre o Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro. A data chama atenção para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, do acesso ao tratamento e do combate ao preconceito e à discriminação contra pessoas que vivem com HIV.