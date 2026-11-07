Sábado em Barueri tem chuvas passageiras e calor intenso de até 31°C

O sábado, 07 de novembro, em Barueri começa com o tempo instável e a promessa de chuvas passageiras fracas ao longo do dia. A condição mantém o ar abafado na cidade, exigindo atenção de quem tem atividades programadas ao ar livre neste início de fim de semana.

Termômetros registraram mínima de 17.1°C nas primeiras horas do dia, mantendo um cenário fresco pela manhã. No entanto, a temperatura sobe rapidamente e a máxima pode atingir a marca de 31°C, configurando um cenário de calor intenso. A umidade relativa do ar fica elevada, batendo nos 84%, enquanto a probabilidade de precipitação alcança 82%.

Os ventos sopram com moderada intensidade, atingindo 24.8 km/h, o que pode amenizar levemente a sensação térmica nos momentos de maior insolação. Vale destacar também o índice UV em 12.4, considerado muito alto. Mesmo com a previsão de chuva fraca, a radiação solar continua perigosa, exigindo proteção adequada para quem se expuser ao sol.

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Para quem vai aproveitar o sábado em Barueri, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as chuvas passageiras e não descuidar do protetor solar. A combinação de calor intenso e umidade alta pede hidratação constante ao longo de todo o dia.