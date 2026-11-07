sábado, 07 de novembro de 2026
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Sábado com névoa e calor intenso em Osasco

Sábado em Osasco começa com névoa, mas os termômétros disparam e chegam a 32,4°C, exigindo cuidado com o calor intenso e alta incidência de raios UV.

Por Redação | Atualizado em: 07/11/2026 02:00 Siga-nos no Google News
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Os moradores de Osasco encontram um cenário de névoa nas primeiras horas deste sábado (07). A manhã começou com o fenômeno de baixa visibilidade encobrindo alguns pontos da cidade, mas a condição tende a mudar ao longo do dia, abrindo espaço para a elevação dos termômetros em toda a região.

Em relação às temperaturas, Osasco registra mínima de 19°C — faixa considerada de temperaturas amenas e fresco — e máxima que pode alcançar os 32,4°C, configurando um cenário de calor intenso e muito quente. O dia também se destaca pelos ventos fortes, que sopram a 37,8 km/h, além de alta umidade relativa do ar em 79%.

Apesar da forte presença de umidade, os dados meteorológicos apontam uma probabilidade de chuva de 79%, o que indica instabilidade e possibilidade de precipitações rápidas ao longo do período. Outro ponto de atenção importante para quem for se expor ao ar livre é o índice UV, que atinge a marca de 12.4, considerado extremo.

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Diante do calor intenso e dos altos índices ultravioleta, a recomendação para este sábado é redobrar os cuidados com a hidratação e o uso de protetor solar. Como há previsão de chuvas e rajadas de vento consideráveis, vale a pena acompanhar as atualizações da Defesa Civil caso planeje atividades externas.

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Tags: previsão do tempo

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