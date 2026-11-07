Horóscopo de hoje, sábado, 07/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo do dia 7 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos neste sábado.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Hoje, você perceberá que nem tudo precisa ser resolvido de uma vez. Uma pausa na correria vai aproximar você de pessoas queridas e trazer uma sensação gostosa de tranquilidade. Um momento em família poderá render boas conversas, risadas e até uma notícia capaz de melhorar seu dia. Aproveite sem pressa… Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Seu bom humor vai abrir portas para conversas agradáveis e encontros que farão você se sentir bem recebido. Sua presença será bastante procurada, e isso vai reforçar a sensação de estar cercado por pessoas que gostam de você. Uma conquista pessoal poderá começar a ganhar forma, trazendo ânimo para seguir adiante… Veja agora a previsão completa de hoje para Touro

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Uma vontade de mudar alguma coisa na sua rotina vai ganhar força, e você poderá descobrir prazer em atividades que despertam sua criatividade. Preparar uma receita diferente, reorganizar um cantinho da casa ou reunir amigos serão boas escolhas. O dia ainda poderá reservar uma conversa divertida, daquelas que deixam saudade… Descubra o que o dia reserva para Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Sua percepção sobre o que acontece ao redor estará mais aguçada, e você conseguirá entender melhor até aquilo que as pessoas não dizem diretamente. Um gesto seu poderá fazer diferença na vida de alguém querido. Ao mesmo tempo, uma notícia positiva ou uma demonstração de carinho vai renovar suas esperanças… Confira todos os detalhes da previsão de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

O desejo de estar perto da família vai crescer, e você poderá transformar um encontro simples em uma lembrança muito agradável. Uma ideia que vinha passando pela sua cabeça também começará a parecer mais possível. Prepare-se para receber uma demonstração de carinho ou viver uma situação que vai devolver seu entusiasmo… Veja a previsão completa de Leão e saiba o que tem hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Você estará mais aberto a demonstrar o que sente, sem precisar esconder suas emoções atrás de uma postura sempre reservada. Essa mudança poderá aproximar alguém que deseja conhecer melhor seu lado pessoal. Uma conversa sincera tende a trazer acolhimento e uma agradável surpresa, mostrando que você não precisará enfrentar tudo sozinho… Descubra a previsão completa de Virgem para hoje

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, algumas atitudes alheias poderão mexer com seu equilíbrio, mas você vai perceber que não precisa absorver o humor de todo mundo. Uma situação antiga poderá voltar à tona e finalmente encontrar um caminho para ser resolvida. Mais tarde, um encontro agradável vai trazer boas ideias e renovar seu entusiasmo… Confira o que os astros reservam para Libra hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Você sentirá vontade de receber mais atenção e carinho das pessoas próximas, mas também poderá demonstrar esse cuidado por meio de pequenos gestos. Uma conversa em família terá força para mudar seus planos dos próximos dias. O melhor é não reagir no calor do momento: uma notícia positiva poderá melhorar seu fim de semana… Veja agora a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Quanto menos você tentar controlar cada detalhe, mais agradável será o andamento do seu dia. Algumas situações vão fluir naturalmente quando você permitir que cada pessoa tenha seu próprio ritmo. Um passeio cultural, uma apresentação artística ou um encontro descontraído poderá render momentos animados e uma descoberta que vai despertar sua curiosidade… Descubra o que pode acontecer com Sagitário hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Seu corpo e sua cabeça vão pedir uma pausa, e você fará bem em respeitar esse desejo. Uma refeição gostosa, uma visita a alguém querido ou algumas horas sem compromissos poderão renovar suas energias. Não transforme pequenos contratempos em grandes preocupações: o dia ainda poderá terminar com uma agradável surpresa… Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você poderá acordar com disposição para retomar uma atividade que desperta seu entusiasmo. Se decidir dedicar algumas horas a esse projeto pessoal, perceberá avanços que vão compensar seu empenho. Caso prefira ficar em casa, um encontro familiar ou uma reunião descontraída poderá render boas risadas e uma notícia animadora… Veja o que a previsão de hoje revela para Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, seu mundo interior estará bastante movimentado, e você poderá sentir vontade de ficar mais quieto, longe do excesso de conversas. Aproveite esse tempo para criar, escrever ou colocar os pensamentos em ordem. Sua sensibilidade também vai aproximar você de alguém que precisa de apoio, e esse gesto poderá trazer uma alegria inesperada… Confira agora a previsão completa de Peixes para hoje