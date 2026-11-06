sexta-feira, 06 de novembro de 2026
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Itapevi amanhece com nevoeiro nesta sexta-feira e alta probabilidade de chuva

Sexta-feira em Itapevi começa com nevoeiro e termômetros variando entre 18.2°C e 25.6°C. Há 87% de chance de chuva ao longo do dia.

Por Redação | Atualizado em: 06/11/2026 04:00 Siga-nos no Google News
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A sexta-feira, 6 de novembro, começa atípica em Itapevi, com a presença marcante de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. O cenário exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelas vias da cidade, já que a visibilidade pode ficar comprometida no início do dia.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 18.2°C, mantendo um clima fresco no período matutino. Ao longo do dia, com a variação climática, a máxima pode chegar a 25.6°C, caracterizando um patamar de calor moderado para a região.

O destaque desta sexta-feira é a alta probabilidade de precipitação, estimada em 87%, acompanhada por uma elevada taxa de umidade relativa do ar, que atinge os 91%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 12.6 km/h, enquanto o índice UV marca 9, exigindo cautela mesmo em dias nublados e com instabilidade.

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Para quem vai transitar por Itapevi hoje, a recomendação é sair de casa com antecedência devido ao nevoeiro matinal e não esquecer o guarda-chuva, pois a instabilidade deve se fazer presente. Acompanhe novas atualizações da previsão do tempo aqui no portal Visão Oeste.

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Tags: previsão do tempo

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