Itapevi amanhece com nevoeiro nesta sexta-feira e alta probabilidade de chuva

A sexta-feira, 6 de novembro, começa atípica em Itapevi, com a presença marcante de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. O cenário exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelas vias da cidade, já que a visibilidade pode ficar comprometida no início do dia.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 18.2°C, mantendo um clima fresco no período matutino. Ao longo do dia, com a variação climática, a máxima pode chegar a 25.6°C, caracterizando um patamar de calor moderado para a região.

O destaque desta sexta-feira é a alta probabilidade de precipitação, estimada em 87%, acompanhada por uma elevada taxa de umidade relativa do ar, que atinge os 91%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 12.6 km/h, enquanto o índice UV marca 9, exigindo cautela mesmo em dias nublados e com instabilidade.

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Para quem vai transitar por Itapevi hoje, a recomendação é sair de casa com antecedência devido ao nevoeiro matinal e não esquecer o guarda-chuva, pois a instabilidade deve se fazer presente. Acompanhe novas atualizações da previsão do tempo aqui no portal Visão Oeste.