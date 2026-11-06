Sexta-feira em Cotia começa com nevoeiro e alta probabilidade de chuva ao longo do dia

A sexta-feira (06/11) em Cotia amanhece sob forte influência de nevoeiro, alterando a visibilidade nas primeiras horas da manhã na região. O cenário típico de transição meteorológica exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelas rodovias e vias municipais, onde a umidade elevada e a baixa visibilidade marcam o início do dia.

No decorrer da sexta-feira, os termômetros na cidade registrarão temperatura mínima de 18°C, mantendo um perfil de temperaturas amenas e frescas no período matutino. Com o avanço das horas, a máxima pode atingir até 25°C, configurando um cenário de calor moderado. No entanto, o tempo segue bastante instável, com expressivos 87% de probabilidade de chuva para o município.

O quadro climático ainda é complementado por ventos moderados que sopram a uma velocidade de 12.6 km/h, ajudando a dissipar a névoa gradualmente. Vale destacar que, apesar da cobertura de nuvens e da alta chance de precipitação, o índice UV marca 9, o que indica radiação muito alta. Isso significa que os raios ultravioletas ainda representam riscos à pele mesmo em dias nublados e enevoados.

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Para quem vai transitar por Cotia hoje, a recomendação é sair de casa com antecedência devido às condições do nevoeiro e não esquecer o guarda-chuva, já que a chuva pode ocorrer a qualquer momento. Além disso, mesmo com a presença de nuvens, o uso de protetor solar continua indispensável para evitar queimaduras e danos causados pelo índice UV elevado.