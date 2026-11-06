Sexta-feira em São Paulo tem chuvas passageiras e termômetros amenos

A sexta-feira, 6 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista. A previsão do portal Visão Oeste indica que os moradores de São Paulo devem encontrar um cenário de céu carregado e registro de chuva passageira fraca ao longo do dia, exigindo um pouco mais de atenção de quem precisa transitar pelas ruas da cidade.

No que diz respeito aos termômetros, a mínima registrada foi de 18.8°C, mantendo a sensação de temperaturas amenas nas primeiras horas do dia. Conforme o sol avança e o período vespertino se aproxima, a máxima chega a 24.3°C, configurando um patamar de calor moderado na região.

A umidade relativa do ar permanece bastante elevada, batendo na marca de 89%, o que intensifica a sensação de abafamento, apesar da baixa intensidade das precipitações. A probabilidade de chuva é alta, estimada em 89%, enquanto os ventos sopram de forma moderada a uma velocidade de 11.9 km/h.

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Ainda que o volume de água não deva ser elevado, o índice UV atinge o patamar de 7.7, exigindo cuidados mesmo com a presença de muitas nuvens. A recomendação para esta sexta-feira é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as chuvas passageiras e manter a hidratação em dia.