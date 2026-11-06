Sexta-feira começa com nevoeiro e alta umidade em Barueri; veja a previsão

A sexta-feira, 6 de novembro, começa com uma paisagem típica de outono/inverno em Barueri. A manhã desta jornada é marcada pela presença de nevoeiro, que reduz a visibilidade nas principais vias da cidade e exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região metropolitana neste início de dia.

No que diz respeito aos termômetros, a cidade registra uma temperatura mínima de 18.8°C nas primeiras horas, mantendo o ambiente fresco. Ao longo do dia, com o gradual afastamento da névoa, os termômetros devem alcançar a máxima de 26.2°C, configurando um cenário de calor moderado para o período da tarde.

O grande destaque desta sexta-feira, no entanto, é a instabilidade atmosférica. A umidade relativa do ar está bastante elevada, atingindo os 91%, enquanto a probabilidade de chuva chega a expressivos 87%. Os ventos sopram com moderada intensidade, registrando 12.6 km/h, ajudando a movimentar a massa de ar úmida sobre o município.

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Apesar da cobertura de nuvens e da alta chance de precipitação, o índice UV aponta marca de 9.1, considerado muito alto. Por isso, mesmo com o tempo nublado e chuvoso, recomenda-se cautela com a exposição ao sol nos momentos de abertura. Mantenha-se hidratado e não saia de casa sem o guarda-chuva.