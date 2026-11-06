Sexta-feira em Osasco tem previsão de chuva irregular e temperaturas amenas

A sexta-feira, 6 de novembro, começa com o tempo instável em Osasco. A previsão indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam transitar pela cidade. O cenário é típico de dias nublados e com umidade bastante elevada.

Em relação às temperaturas, os osasquenses registrarão marcas amenas. Os termômetros marcam mínima de 19°C nas primeiras horas do dia, com máxima que pode chegar a 24,9°C à tarde, configurando um patamar de calor moderado durante os momentos de maior aquecimento. A umidade relativa do ar fica muito alta, atingindo a marca de 90%.

A probabilidade de precipitação é alta, calculada em 87%, enquanto os ventos sopram de forma moderada a 15,1 km/h. Apesar da cobertura de nuvens e da instabilidade, o índice UV atinge o nível 8,8, considerado muito alto, o que significa que os raios ultravioletas ainda conseguem penetrar a camada de nuvens, exigindo cuidados mesmo sem sol forte.

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Para quem vai sair de casa nesta sexta-feira, a recomendação é não esquecer o guarda-chuva devido à alta chance de chuva irregular. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção nas ruas e avenidas da cidade, pois a pista molhada pode causar lentidão no trânsito. Aproveite o clima fresco para as atividades de rotina, mas mantenha a proteção contra a umidade e os raios UV.