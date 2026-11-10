Paulistano Barueri visita o Pinheiros nesta quinta-feira (12) pela Superliga Feminina de Vôlei

O Paulistano Barueri entra em quadra nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 18h30, para enfrentar o E.C. Pinheiros pela 5ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. O confronto será realizado fora de casa, no Ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista.

A partida é de fundamental importância para a equipe de Barueri, que busca somar seus primeiros pontos para iniciar uma reação na tabela de classificação. Atualmente, o Paulistano Barueri ocupa a 12ª e última posição da competição nacional, acumulando 5 derrotas nas 5 partidas que disputou até o momento.

O adversário da rodada, E.C. Pinheiros, figura na 8ª colocação da Superliga Feminina, somando 2 pontos conquistados em 3 jogos (1 vitória e 2 derrotas).

Publicidade

Situação das equipes na tabela da Superliga Feminina 2026/27:

• Paulistano Barueri: 12º lugar | 0 ponto | 5 jogos | 0 vitória | 5 derrotas

• E.C. Pinheiros: 8º lugar | 2 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas

O jogo será transmitido pela GETV.