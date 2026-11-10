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Paulistano Barueri visita o Pinheiros nesta quinta-feira (12) pela Superliga Feminina de Vôlei

Na lanterna da competição após cinco derrotas, equipe barueriense vai ao Ginásio Henrique Villaboim nesta quinta-feira (12), às 18h30, em busca dos primeiros pontos no campeonato

Por Soraia Sene | Atualizado em: 10/11/2026 15:21 Siga-nos no Google News
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barueri vôlei 2026 (1)
Foto: Fernanda Georges / CAP BVC
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O Paulistano Barueri entra em quadra nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 18h30, para enfrentar o E.C. Pinheiros pela 5ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. O confronto será realizado fora de casa, no Ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista.

A partida é de fundamental importância para a equipe de Barueri, que busca somar seus primeiros pontos para iniciar uma reação na tabela de classificação. Atualmente, o Paulistano Barueri ocupa a 12ª e última posição da competição nacional, acumulando 5 derrotas nas 5 partidas que disputou até o momento.

O adversário da rodada, E.C. Pinheiros, figura na 8ª colocação da Superliga Feminina, somando 2 pontos conquistados em 3 jogos (1 vitória e 2 derrotas).

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Situação das equipes na tabela da Superliga Feminina 2026/27:
• Paulistano Barueri: 12º lugar | 0 ponto | 5 jogos | 0 vitória | 5 derrotas
• E.C. Pinheiros: 8º lugar | 2 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas

O jogo será transmitido pela GETV.

 

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 5ª rodada Superliga classificação Superliga E.C. Pinheiros Ginásio Henrique Villaboim Paulistano Barueri Pinheiros x Barueri Superliga Feminina de Vôlei tabela Superliga vôlei 2026/27 vôlei feminino

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