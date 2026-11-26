A quinta-feira, 26 de novembro, amanhece com o típico clima fechado e garoa fraca na capital paulista. A nebulosidade predomina ao longo de todo o dia, mantendo a atmosfera úmida e a paisagem cinzenta em todas as regiões da cidade de São Paulo.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcas que proporcionam um dia fresco. A mínima prevista é de 17.8°C, enquanto a máxima não deve passar dos 20.5°C, mantendo a faixa de temperaturas amenas característica de dias chuvosos na metrópole.

O volume e a persistência da umidade chamam a atenção: a taxa de umidade relativa do ar chega a 92%, com probabilidade de chuva estimada em 90%. Os ventos sopram de forma moderada a 16.2 km/h, e o índice UV permanece baixo, registrando 2.4.

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Para quem vai transitar pelas ruas da cidade nesta quinta-feira, a recomendação é sair de casa com guarda-chuva e uma jaqueta leve, já que o clima fresco e a garoa persistente devem acompanhar o paulistano em grande parte do dia.