A ampliação da estrutura representa um reforço importante para o atendimento à demanda judicial do município, que contabiliza aproximadamente 103 mil processos em andamento, dos quais 32 mil tramitam nas varas cíveis. A instalação de mais uma vara amplia a capacidade de atendimento da comarca, enquanto a criação da UPJ busca tornar mais eficiente o processamento das ações.

A 7ª Vara Cível ficará sob responsabilidade do juiz Fabio Calheiros do Nascimento. Já a UPJ, coordenada pelo servidor Leandro de Souza e com corregedoria da juíza Renata Bittencourt Couto da Costa, atenderá às demandas da 1ª à 7ª Varas Cíveis.

O modelo de Unidade de Processamento Judicial unifica os serviços administrativos de varas com a mesma competência, permitindo melhor distribuição dos servidores e aproveitamento do espaço físico. As varas e os gabinetes dos juízes continuam independentes, mas passam a contar com equipes organizadas em funções específicas. Segundo o TJSP, estudos apontam que o formato pode proporcionar aumento de produtividade de 60%.

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Durante a cerimônia, o presidente do TJSP destacou a necessidade de ampliar a estrutura judicial de Barueri diante das características da comarca. Segundo Loureiro, o município tem cerca de 360 mil habitantes e recebe diariamente aproximadamente 428 mil pessoas que trabalham na cidade. Ele também ressaltou a complexidade das demandas, relacionada à concentração de empresas e condomínios e ao volume de causas de grande vulto.

O presidente informou ainda que já existe um pedido para a instalação de mais duas varas cíveis em Barueri. A solicitação será estudada pelo Tribunal, que avaliará os números da comarca antes de uma eventual decisão.

O prefeito Beto Piteri também participou da solenidade e destacou a parceria entre o município e o Judiciário, ressaltando a importância de uma estrutura adequada tanto para os profissionais que atuam no fórum quanto para a população que depende dos serviços da Justiça.

A instalação da 7ª Vara Cível e da UPJ se soma a outras ampliações recentes na comarca, que recebeu duas varas de Família e a 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal. As novas estruturas buscam acompanhar o crescimento das demandas judiciais e contribuir para a redução do tempo de tramitação dos processos, ampliando a capacidade de atendimento à população de Barueri.