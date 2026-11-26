O Parque Estadual do Morro Grande, em Cotia, comemora 1 ano com a realização de um Pedal de Aniversário gratuito neste domingo, 29 de novembro, às 7h. A atividade será disputada na modalidade mountain bike, com percurso de 22 km.

Conforme as informações divulgadas no material do evento, o local indicado para a programação é a Avenida das Graças, 755, no Morro Grande, em Cotia/SP (UBS). A participação é gratuita e as inscrições estão abertas pelo site www.correrepedalar.com.br.

A iniciativa integra o projeto “Vem Viver Cotia” e tem coordenação esportiva da Correr e Pedalar. O evento conta com apoio da Prefeitura de Cotia — por meio da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Agropecuária e da Secretaria Municipal de Turismo —, além da Fundação Florestal e do Governo do Estado de São Paulo.