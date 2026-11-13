sexta-feira, 13 de novembro de 2026
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Itapevi realiza 4ª edição do Samba Rock Fest com entrada gratuita neste domingo

Evento comemora o Mês da Consciência Negra na quadra externa do Ginásio de Esportes com quatro DJs, ritmos nostálgicos e praça de alimentação das 14h às 21h.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 19:03 Siga-nos no Google News
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ginásio de esportes itapevi
Foto: divulgação PMI
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A Prefeitura de Itapevi realiza neste domingo, 15 de novembro, a 4ª edição do Samba Rock Fest. A programação musical e cultural é totalmente gratuita e faz parte do calendário oficial de atividades em comemoração ao Mês da Consciência Negra.

O encontro será realizado das 14h às 21h na quadra externa do Ginásio de Esportes, localizado na Avenida Rubens Caramez, número 1.000. O espaço contará com estrutura de praça de alimentação e ambiente voltado ao lazer e à convivência.

A trilha sonora da celebração ficará sob o comando de quatro DJs, reunindo repertórios de black music, samba rock, passinho, partido alto, melodia e outras vertentes musicais para embalar o público ao longo de sete horas ininterruptas de evento.

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Avenida Rubens Caramez black music Evento Gratuito Itapevi Ginásio de Esportes de Itapevi Itapevi Mês da Consciência Negra passinho Prefeitura de Itapevi samba rock Samba Rock Fest

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