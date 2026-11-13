Itapevi realiza 4ª edição do Samba Rock Fest com entrada gratuita neste domingo

A Prefeitura de Itapevi realiza neste domingo, 15 de novembro, a 4ª edição do Samba Rock Fest. A programação musical e cultural é totalmente gratuita e faz parte do calendário oficial de atividades em comemoração ao Mês da Consciência Negra.

O encontro será realizado das 14h às 21h na quadra externa do Ginásio de Esportes, localizado na Avenida Rubens Caramez, número 1.000. O espaço contará com estrutura de praça de alimentação e ambiente voltado ao lazer e à convivência.

A trilha sonora da celebração ficará sob o comando de quatro DJs, reunindo repertórios de black music, samba rock, passinho, partido alto, melodia e outras vertentes musicais para embalar o público ao longo de sete horas ininterruptas de evento.