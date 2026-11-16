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Itapevi recebe corrida de 5 km do Cioeste com inscrições gratuitas; veja como participar

Cioeste Run acontece em 29 de novembro, com largada no Parque da Cidade e arrecadação de alimentos

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 16/11/2026 15:45 Siga-nos no Google News
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corrida em itapevi cioeste
Cioeste Run chega a Itapevi com corrida de 5 km /Foto: Felipe Barros/PMI
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Itapevi recebe, no dia 29 de novembro, a Cioeste Run – Etapa Itapevi, corrida de 5 quilômetros organizada pela Prefeitura em parceria com o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste). A prova terá inscrições gratuitas e está marcada para começar às 7h, com largada e chegada nas proximidades do Parque da Cidade.

As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (18), às 12h, exclusivamente pelo site do Cioeste. As vagas são limitadas e a organização espera grande procura.

Além da corrida, a etapa terá caráter solidário. Para retirar o kit de participação, cada corredor deverá entregar 1 quilo de alimento não perecível, com exceção de sal e açúcar. Os produtos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade Acolher, de Itapevi.

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Como será a corrida

O percurso terá 5 quilômetros e seguirá o trajeto utilizado na tradicional corrida de 5 km do município.

A largada será na Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, em frente ao Parque da Cidade. Os participantes seguirão pela Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029), no sentido da Rodovia Castello Branco, com retorno nas proximidades do Centro de Logística de Itapevi (CLI).

Na volta, o percurso passa novamente pela SP-029, no sentido Centro, além da Avenida Presidente Vargas e da Rua José Michelotti, até a chegada.

Todos os participantes receberão medalha ao final da prova. Os primeiros colocados também serão premiados com troféus.

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O kit inclui camiseta oficial da corrida e número de peito com chip para cronometragem. A retirada será feita no dia 27 de novembro, sexta-feira, das 8h às 18h, no Parque da Cidade.

Corrida integra calendário esportivo do Cioeste

A Cioeste Run foi criada para incentivar a prática esportiva e aproximar os municípios da região oeste metropolitana. A primeira edição ocorreu em 31 de agosto de 2025, em Santana de Parnaíba, com mais de mil participantes em uma programação que incluiu corrida de 8 km e caminhada de 4 km.

A etapa de Itapevi também integra as ações do consórcio voltadas ao esporte, à saúde e à integração regional.

“Estamos muito felizes em trazer mais uma grande corrida para Itapevi. Nossa cidade tem uma tradição muito forte no esporte e queremos incentivar cada vez mais a participação das pessoas. E desta vez temos um motivo especial: além de cuidar da saúde, cada corredor também vai ajudar famílias que precisam do nosso apoio. É esporte, solidariedade e integração entre as cidades da nossa região”, afirma o prefeito Marcos Ferreira Godoy, o Teco.

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SERVIÇO

Cioeste Run – Etapa Itapevi
Quando: 29 de novembro de 2026, domingo, às 7h
Local: Parque da Cidade de Itapevi
Percurso: 5 km
Inscrições: gratuitas, a partir de 18 de novembro, às 12h, pelo site do Cioeste
Retirada dos kits: 27 de novembro, das 8h às 18h, no Parque da Cidade
Doação: 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Corrida Itapevi

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