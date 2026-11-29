Itapevi está entre os 41 municípios paulistas reconhecidos pelo Governo do Estado de São Paulo com o Certificado de Boas Práticas em Governança e Gestão de Políticas Públicas de Juventude. A premiação destaca iniciativas voltadas à participação social, ao esporte, à cultura, à cidadania e à promoção de direitos para jovens de 15 a 29 anos.

A entrega dos certificados aconteceu em Guarulhos, durante o II Seminário Estadual de Governança e Gestão de Políticas Públicas de Juventude, promovido pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado.

Entre as ações de Itapevi consideradas para a certificação estão a Semana da Juventude, a estruturação do Conselho e do Fundo Municipal da Juventude e a criação de legislações específicas, como o Dia do Skate e o Dia da Juventude. Também foi destacado o decreto que instituiu a Agenda Jovem no município, assinado pelo prefeito Marcos Godoy, o Teco (Podemos).

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A cidade ainda desenvolve iniciativas como o Campeonato Paulista de Skate, o Trap Fest e a participação no programa regional Respeita as Minas do Oeste, que integra as ações voltadas à juventude.

O prefeito Marcos Godoy disse que o reconhecimento reforça a importância de investir em políticas públicas que atendam às demandas das novas gerações e ampliem as oportunidades de desenvolvimento.

“Investir na juventude é investir no futuro da cidade. Temos trabalhado para ampliar os espaços de participação, incentivar o esporte, valorizar a cultura e garantir que os jovens tenham oportunidades de desenvolver seus talentos e construir seus projetos de vida”, afirmou.

Além de reconhecer as iniciativas municipais, a certificação busca formar um banco estadual de boas práticas, permitindo que projetos desenvolvidos nas cidades paulistas sejam compartilhados e possam servir de referência para outras administrações. A proposta é fortalecer a integração entre os municípios e ampliar as políticas públicas voltadas à população jovem.