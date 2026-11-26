A Prefeitura de Itapevi dá início, na terça-feira (1º de dezembro), à Operação Natal Seguro 2026, com o objetivo de reforçar o policiamento preventivo e ostensivo durante o período de compras de fim de ano. Coordenada pela Guarda Civil Municipal (GCM), a ação segue até a quinta-feira (31 de dezembro), com presença intensificada das equipes nas principais regiões comerciais e de grande circulação de pessoas do município.

Para ampliar a prevenção, inibir práticas criminosas e dar mais agilidade ao atendimento de ocorrências nos pontos de maior concentração de consumidores, a operação contará com patrulhamento a pé, viaturas e motocicletas da Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROM), além do apoio especializado da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Divisão do Canil.

O policiamento reforçado funcionará de terça-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos e segundas-feiras, das 10h às 20h. Na véspera de Natal, quinta-feira (24 de dezembro), o atendimento operacional será estendido até a meia-noite.

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As equipes atuarão de forma concentrada em pontos estratégicos, como o Terminal Rodoviário, o Ita Shopping Centro e as avenidas Presidente Vargas, Cesário de Abreu e Rubens Caramez, além das vias do entorno. Para atendimento e suporte direto à população, uma base móvel da GCM será instalada na Praça Carlos de Castro.

Simultaneamente ao reforço policial, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) intensificará a sinalização nas vias do centro expandido para auxiliar na organização do fluxo de veículos e pedestres diante do aumento da movimentação no comércio.

Orientações de segurança

Durante as compras e deslocamentos, a Prefeitura recomenda que os moradores adotem medidas preventivas:

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Evitar que idosos frequentem bancos ou locais muito movimentados desacompanhados;

Não deixar bolsas, celulares ou outros objetos à vista no interior de veículos estacionados;

Evitar transportar grandes quantias em dinheiro;

Manter bolsas e mochilas sempre próximas ao corpo, de preferência à frente.

Em caso de atitude suspeita ou necessidade de atendimento, a Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelos telefones 153 ou 199, com funcionamento 24 horas.