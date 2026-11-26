Eliezer abriu o jogo sobre a relação com a sogra, Viviane Di Felice, mãe da influenciadora Viih Tube. Durante a nova temporada do reality show “Ilhados com a Sogra”, da Netflix, o ex-BBB afirmou que gostaria de ter mais autonomia dentro da própria casa e disse que a presença da sogra interfere na rotina familiar.

Ao falar sobre os conflitos, Eliezer explicou que parte de seu incômodo está na relação muito próxima entre Viih Tube e a mãe. Segundo ele, a situação ficou mais evidente depois do casamento e do nascimento dos filhos do casal, Lua e Ravi.

“O meu BO não é tanto com a sogra, é com a esposa. Elas são muito juntas, unidas. Quando a gente casou e principalmente vieram as crianças, era: mano, peraí, mas eu sou seu marido agora, sua mãe não precisa resolver, agora quem resolve as coisas em casa sou eu ou você”, desabafou.

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O influenciador também contou que, em alguns momentos, sente que não se encaixa na dinâmica entre as duas. “A relação da Viih e da Viviane é unha e carne. Às vezes eu me sinto um peixe fora d’água”, afirmou.

Eliezer ainda apontou a interferência da sogra nas decisões domésticas como um dos motivos de desconforto. “Talvez o que eu mais queira hoje é autonomia dentro da minha própria casa, porque a minha sogra hoje manda e desmanda lá dentro”, declarou.

Sogra também fez críticas a Eliezer

Durante o programa, Viviane também comentou a convivência com o genro e não poupou críticas. “O Eli é uma pessoa grosseira e isso me incomoda muito”, afirmou. Em outro momento, chegou a dizer: “O Eli é o intruso na família”.

A mãe de Viih Tube também relatou que encontra maneiras de contornar algumas divergências com o genro, inclusive na hora de comprar itens para a casa. “Às vezes ele não deixa eu comprar o tapete dos banheiros. Aí eu combino com as meninas, passo o cartão e pronto”, contou.

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Fora do reality, Viih Tube e Eliezer vivem com os dois filhos em uma mansão em um condomínio na Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo.

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