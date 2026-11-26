Procurado por estupro de vulnerável é preso em Santana de Parnaíba
Homem tinha mandado de prisão definitivo e pena de mais de 13 anos para cumprir
A Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (25), durante a Operação com Motos, realizada por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.
Segundo a PM, o homem foi localizado no bairro Recanto Silvestre e tinha um mandado de prisão definitivo em razão de uma condenação pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. A sentença estabeleceu pena de 13 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado.
Os policiais deram voz de prisão ao homem e o encaminharam ao Distrito Policial de Santana de Parnaíba, onde ele ficou à disposição da Justiça.