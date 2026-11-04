quinta-feira, 05 de novembro de 2026
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Itapevi registra calor intenso nesta quarta-feira com alerta de trovoadas nas proximidades

Itapevi tem quarta-feira de calor intenso e trovoadas nas proximidades. Máxima chega a 30.7°C com índice UV extremo de 13.1.

Por Redação | Atualizado em: 04/11/2026 04:00 Siga-nos no Google News
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A quarta-feira, 04 de novembro, amanhece com o tempo instável em Itapevi. A atmosfera na região metropolitana apresenta sinais de instabilidade, com previsão de trovoadas nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam transitar pela cidade.

Em relação às temperaturas, o dia será marcado por calor intenso. Os termômetros registraram uma mínima de 17.9°C nas primeiras horas do dia, mas a máxima pode atingir expressivos 30.7°C, configurando um cenário de bastante aquecimento. A umidade relativa do ar fica em casa dos 74%, enquanto a probabilidade de precipitação é baixa, calculada em 17%.

Os ventos sopram com velocidade moderada de 16.6 km/h, o que pode amenizar um pouco a sensação de abafamento, mas o destaque negativo vai para o índice ultravioleta (UV), que alcança a marca de 13.1, considerado extremo. Essa condição exige cuidados redobrados com a saúde da pele para quem se expuser ao sol.

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Com a possibilidade de trovoadas rondando a região e o forte calor, recomenda-se cautela redobrada nas atividades ao aire livre. Mantenha-se hidratado ao longo do dia e evite a exposição solar prolongada nos horários de pico devido ao alto índice UV.

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Tags: previsão do tempo

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