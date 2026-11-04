Quarta-feira em Osasco tem névoa de fumaça e calor intenso com máxima de 32,2°C

Os moradores de Osasco enfrentam uma quarta-feira (04/11) marcada por uma condição atmosférica atípica. O cenário predominante na cidade é de névoa de fumaça, o que pode deixar o horizonte mais opaco ao longo de todo o dia, exigindo atenção redobrada com a qualidade do ar na região.

Em relação às temperaturas, o dia começou com marcas amenas e frescas, registrando mínima de 18,1°C nas primeiras horas da manhã. No entanto, ao longo da tarde, os termómetros sobem rapidamente e configuram um cenário de calor intenso, com a máxima podendo alcançar os 32,2°C na cidade.

Os dados meteorológicos indicam ainda uma taxa de umidade relativa do ar em torno de 68% e ventos moderados soprando a 19,4 km/h. A probabilidade de chuva é baixa, calculada em apenas 24%, o que afasta a expectativa de precipitações significativas para refrescar o ambiente.

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Por fim, vale destacar o índice UV, que atinge o nível 12, considerado extremo. Por conta da combinação de calor intenso, tempo seco e a presença da névoa de fumaça, recomenda-se evitar a exposição prolongada ao sol nos horários de pico, manter a hidratação constante e proteger vias respiratórias se necessário.