Quarta-feira em Barueri tem calor intenso e previsão de trovoadas nas proximidades

A quarta-feira, 4 de novembro, amanhece com o tempo instável na cidade de Barueri. A meteorologia indica a ocorrência de trovoadas nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores para possíveis mudanças rápidas nas condições atmosféricas, características desta época do ano na região metropolitana.

Nas primeiras horas do dia, os termômetros registraram mínimas por volta de 17.4°C, mantendo um cenário de temperaturas amenas e frescas no início da manhã. No entanto, ao longo da tarde, o tempo abafa e os termômetros disparam, alcançando a marca máxima de 31.4°C, caracterizando um típico cenário de calor intenso na cidade.

A umidade relativa do ar fica casa dos 73%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 16.6 km/h. A probabilidade de precipitação registrada para hoje é de 16%, o que mantém o céu sujeito a alterações repentinas, acompanhadas por trovoadas isoladas nas redondezas do município.

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Vale destacar que o índice ultravioleta (UV) atinge a marca expressiva de 12.6, sendo considerado extremo. Por isso, a recomendação para quem precisar se deslocar ao ar livre é redobrar os cuidados com a proteção solar, utilizando protetor, óculos escuros e mantendo-se hidratado, além de ficar atento a eventuais avisos meteorológicos.