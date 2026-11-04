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Quarta-feira em Cotia tem calor intenso e possibilidade de trovoadas nas proximidades

Quarta-feira em Cotia terá calor intenso com máxima de 30.6°C e possibilidade de trovoadas nas proximidades. Confira a previsão completa.

Por Redação | Atualizado em: 04/11/2026 03:00 Siga-nos no Google News
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A quarta-feira, 04 de novembro, amanhece com o tempo instável na cidade de Cotia. O cenário meteorológico para hoje indica variação de nebulosidade ao longo do dia, com registros de trovoadas nas proximidades, exigindo atenção dos moradores que circulam pelas ruas e rodovias da região.

Em relação às temperaturas, o dia começa com marcas amenas de 18.1°C nas primeiras horas, mas o aquecimento é rápido. Ao longo da tarde, os termômetros podem registrar até 30.6°C, configurando um cenário de calor intenso. A umidade relativa do ar fica em torno dos 74%, enquanto a probabilidade de precipitação direta é baixa, na casa dos 17%.

Os ventos sopram com velocidade moderada de 16.6 km/h, ajudando a amenizar a sensação de abafamento típica deste período. No entanto, é preciso redobrar os cuidados com a saúde devido ao índice UV, que atinge o nível 13, considerado extremamente alto e exigindo forte proteção solar para quem se expuser ao ar livre.

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A recomendação para esta quarta-feira em Cotia é manter-se hidratado e atento a possíveis mudanças rápidas no tempo, já que a instabilidade nas redondezas pode trazer surpresas no final do dia. Tenha sempre um guarda-chuva à mão caso o cenário mude repentinamente.

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Tags: previsão do tempo

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