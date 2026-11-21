O sábado, 21 de novembro, começa com o tempo predominantemente encoberto em Itapevi. A cidade registra uma atmosfera bastante carregada desde as primeiras horas do dia, com nuvens cobrindo todo o céu da região e poucas aberturas de sol, criando um cenário típico de instabilidade que deve persistir ao longo de todo o final de semana.

Em relação às temperaturas, os termômetros marcam mínima de 19.3°C pela manhã, configurando um cenário fresco, e tendem a subir gradualmente ao longo do dia, alcançando a máxima de 29.3°C, o que caracteriza um quadro de calor moderado. A umidade relativa do ar está elevada, casa na faixa dos 82%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.8 km/h.

O principal destaque deste sábado é a alta probabilidade de chuva, estimada em 80%. A Defesa Civil e os órgãos meteorológicos alertam para a possibilidade de precipitações a qualquer momento do dia. Além disso, vale destacar que o índice ultravioleta (UV) alcança o patamar de 13, considerado muito alto/extremo, exigindo cuidados redobrados com a proteção da pele mesmo sob o céu encoberto.

Publicidade

Para quem tem planos ao ar livre em Itapevi hoje, a recomendação é carregar o guarda-chuva e manter-se preparado para mudanças rápidas nas condições do tempo. Motoristas e pedestres também devem redobrar a atenção nas vias devido à pista molhada que pode se formar com a incidência das chuvas previstas para a região.