Horóscopo do dia 21 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos neste sábado.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Uma notícia positiva ou uma mudança de cenário vai renovar seu entusiasmo, Áries. Nos próximos momentos, você conseguirá contornar dificuldades que pareciam complicadas e enxergar alternativas mais simples. Confie na sua capacidade de reagir: uma fase mais tranquila começará a ganhar espaço… Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Uma sensação de segurança vai crescer e deixar você mais confiante para dar os próximos passos, Touro. Mesmo com algumas responsabilidades extras pela frente, sua determinação será maior do que o cansaço. Aos poucos, você perceberá que está construindo algo sólido e poderá comemorar avanços… Veja agora a previsão completa de hoje para Touro

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Uma ideia que parecia distante começará a ganhar contornos mais definidos, Gêmeos. Você terá condições de perceber qual direção combina melhor com seus planos e encontrará motivos para acreditar mais no futuro. Uma conversa ou descoberta poderá abrir sua mente para um caminho bastante promissor… Descubra o que o dia reserva para Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Aquilo que parecia parado há muito tempo finalmente dará sinais de movimento, Câncer. Um projeto pessoal poderá apresentar resultados animadores e devolver a confiança que estava faltando. Você também encontrará coragem para expressar suas vontades sem tantos receios. Prepare-se para sentir que as coisas estão mudando… Confira todos os detalhes da previsão de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Alguns contratempos vão exigir paciência, Leão, mas também ajudarão você a perceber o quanto já evoluiu. Uma situação que inicialmente causará desconforto poderá revelar uma saída bastante favorável. Não desanime diante das mudanças: uma fase mais satisfatória começará a surgir quando você menos esperar… Veja a previsão completa de Leão e saiba o que tem hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Uma renovação no ambiente ao seu redor poderá transformar seu ânimo, Virgem. Aproveite os próximos dias para reorganizar a casa, mudar alguns objetos de lugar e se livrar do que já não faz sentido. Essa movimentação abrirá espaço para novas sensações e poderá trazer uma surpresa agradável para sua rotina… Descubra a previsão completa de Virgem para hoje

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Uma mudança de perspectiva vai ajudar você a enxergar possibilidades onde antes só havia preocupação, Libra. Nos próximos dias, sua confiança ganhará força e você encontrará boas razões para retomar planos. Mesmo que algo saia do roteiro, uma solução favorável poderá aparecer e devolver seu entusiasmo… Confira o que os astros reservam para Libra hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje, uma decisão tomada com mais calma poderá mudar completamente o rumo de uma situação, Escorpião. Você conseguirá deixar para trás pensamentos que estavam consumindo sua energia e perceber alternativas que antes passavam despercebidas. Essa clareza abrirá espaço para uma conquista pessoal que trará bastante satisfação… Veja agora a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Chegou a hora de se afastar do que vem roubando sua alegria, Sagitário. Uma atitude firme diante de pessoas ou situações desgastantes vai devolver seu entusiasmo e permitir que você avance com mais liberdade. Uma boa notícia poderá surgir quando você decidir priorizar aquilo que realmente faz bem… Descubra o que pode acontecer com Sagitário hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

A paciência será sua maior aliada nos próximos dias, Capricórnio. Algumas situações poderão exigir ajustes, mas nada que sua persistência não consiga contornar. Ao manter a cabeça no lugar e resolver uma coisa de cada vez, você perceberá avanços animadores. Uma pequena vitória poderá melhorar bastante seu humor… Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Uma fase de renovação pessoal começará a ganhar força, Aquário. Mesmo que alguns desafios apareçam pelo caminho, você terá disposição para experimentar novas direções e recuperar projetos que estavam esquecidos. Sua coragem será recompensada com sinais positivos de progresso, trazendo aquela sensação gostosa de que algo bom está começando… Veja o que a previsão de hoje revela para Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Um resultado pelo qual você vem esperando poderá finalmente aparecer, Peixes. Todo o esforço dedicado a uma situação começará a mostrar seu valor, trazendo motivos para comemorar. Além disso, alguém próximo poderá oferecer uma ajuda valiosa e mostrar uma saída que você ainda não tinha considerado… Confira agora a previsão completa de Peixes para hoje