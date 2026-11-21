O sábado, 21 de novembro, começa com o tempo predominantemente encoberto em Barueri. Os moradores da cidade devem notar o céu fechado ao longo de todo o dia, com grande concentração de nuvens e forte instabilidade, exigindo atenção de quem precisa transitar pela região.

Em relação às temperaturas, o dia registra marcas bem características da estação: a mínima fica na casa dos 20.4°C, proporcionando um amanhecer fresco, enquanto a máxima atinge os 30.4°C, configurando um cenário de calor intenso. A umidade relativa do ar está alta, na casa dos 79%, e os ventos sopram moderados a 15.8 km/h.

A probabilidade de chuva é alta, atingindo 76%, o que indica que precipitações podem ocorrer a qualquer momento do dia. Além disso, mesmo com o céu encoberto, o índice ultravioleta (UV) chega a 12.9, um patamar considerado extremamente alto, exigindo cuidados redobrados com a saúde da pele caso haja aberturas momentâneas nas nuvens.

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Para quem tem planos ao ar livre em Barueri neste sábado, a recomendação é carregar o guarda-chuva e se preparar para mudanças rápidas nas condições meteorológicas. Acompanhe as atualizações do portal Visão Oeste para mais informações sobre o clima na região.