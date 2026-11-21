O sábado, 21 de novembro, começa com o tempo instável na cidade de Cotia. A previsão para hoje indica a ocorrência de chuva passageira fraca, que pode se manifestar em momentos isolados ao longo do dia, exigindo um pouco de atenção de quem precisar sair de casa.

Em relação às temperaturas, a mínima registrada foi de 19.4°C, caracterizando um clima fresco no início do dia. Ao longo da tarde, os termômetros devem subir, alcançando a marca máxima de 29°C, o que configura um cenário de calor moderado para os moradores da região.

Os índices meteorológicos apontam ainda uma alta umidade relativa do ar, casa dos 83%, além de ventos moderados soprando a 16.2 km/h. A probabilidade de chuva é alta, calculada em 81%, mas sem previsão de volumes expressivos ou temporais severos.

Publicidade

Vale destacar também o índice UV em 13, considerado extremamente alto. Mesmo com a presença de nuvens e pancadas rápidas de chuva, o uso de protetor solar é indispensável para quem se expor ao ar livre durante os períodos de maior luminosidade.