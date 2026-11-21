O sábado, 21 de novembro, amanhece com o tempo totalmente encoberto em Osasco. O cenário meteorológico para hoje é marcado pela instabilidade, mantendo o céu fechado ao longo de todo o dia na cidade e exigindo atenção dos moradores que pretendem realizar atividades ao ar livre.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marca mínima de 19.8°C, o que configura um cenário fresco no início do dia. No entanto, o aquecimento se faz notar e a temperatura máxima atinge os 30.6°C, caracterizando um quadro de calor intenso. A umidade relativa do ar fica na casa dos 78%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.8 km/h.

Apesar de o céu permanecer predominantemente fechado, a probabilidade de chuva é alta, atingindo 74% de chance ao longo do período. Outro ponto que merece destaque redobrado é o índice UV, que marca 12.9, considerado extremamente alto. Mesmo com a cobertura de nuvens, os raios ultravioleta ainda representam riscos à pele, exigindo proteção adequada.

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Para quem vai sair de casa hoje em Osasco, a recomendação é carregar o guarda-chuva devido à forte tendência de precipitações. Além disso, mesmo com o tempo encoberto e o calor intenso, o uso de protetor solar e a hidratação constante continuam sendo essenciais para garantir a saúde e o bem-estar durante o dia.