A terça-feira, 17 de novembro, em Itapevi, é marcada por um cenário de instabilidade moderada. A previsão indica chuvas irregulares nas proximidades da cidade, o que pode trazer surpresas ao longo do dia para quem transita pelas ruas do município. O tempo permanece dinâmico, exigindo atenção de quem precisa realizar atividades ao ar livre.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 17.5°C nas primeiras horas do dia, mantendo um clima fresco, e alcançam a máxima de 27.5°C no período da tarde, configurando um cenário de calor moderado. A umidade relativa do ar fica na casa dos 76%, enquanto os ventos soprarem a uma velocidade moderada de 13.7 km/h.

Vale destacar ainda o índice UV, que atinge a marca expressiva de 13. Mesmo com a presença de nuvens e a instabilidade na região, a radiação ultravioleta permanece em níveis muito altos. Por isso, o uso de protetor solar continua sendo fundamental para quem se expuser ao sol durante os horários de pico.

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Para o restante do dia, a recomendação para os moradores de Itapevi é carregar um guarda-chuva na bolsa ou no carro para se prevenir contra as chuvas irregulares que rondam a região. Acompanhe sempre as atualizações do portal Visão Oeste para saber mais sobre as condições meteorológicas da sua cidade.