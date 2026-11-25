Mais de 2,4 mil estudantes da rede municipal de Osasco concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), voltado à prevenção ao uso de drogas e à violência entre crianças e adolescentes. A cerimônia de formatura ocorreu na terça-feira (24), no Ginásio Esportivo José Liberatti, em Presidente Altino.

Ao todo, 2.422 alunos participaram da formação, realizada pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Polícia Militar de São Paulo.

Durante o programa, os estudantes recebem orientações sobre prevenção às drogas, violência, cultura de paz, respeito e tomada de decisões responsáveis.

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A cerimônia reuniu alunos, familiares, professores e gestores das escolas. A Banda Regimental do CPA/M-8 também participou do evento.

Para a coordenadora do Proerd em Osasco, Kelly de Souza Palumbo, o trabalho com os estudantes representa uma oportunidade de levar informações de prevenção para dentro das escolas.

“É uma experiência maravilhosa, porque eu amo crianças. Para mim, é muito gratificante estar novamente na sala de aula, convivendo com os alunos e tendo a oportunidade de transmitir conhecimentos e informações sobre prevenção às drogas e à violência”, afirmou.

O secretário de Educação, José Toste Borges, também destacou a importância de os estudantes levarem os ensinamentos para o cotidiano.

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O Proerd é desenvolvido pela Polícia Militar em escolas e utiliza atividades educativas para orientar crianças e adolescentes sobre situações de risco e escolhas seguras. Em Osasco, a iniciativa conta com a atuação de policiais como instrutores nas unidades da rede municipal.