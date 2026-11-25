Patrícia Abravanel se pronunciou nesta quarta-feira (25) sobre os rumores de que seu casamento com o empresário Fábio Faria teria chegado ao fim. Em nota publicada nas redes sociais, a apresentadora afirmou que as informações divulgadas sobre um possível divórcio não correspondem à realidade.

“Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade. Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas”, disse Patrícia.

Patrícia e Fábio estão juntos há 13 anos e têm três filhos. Os rumores sobre uma possível crise no relacionamento começaram após a divulgação de trocas de mensagens entre Fábio Faria e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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A especulação também ganhou força depois que a filha de Silvio Santos (1930-2024) foi vista em mais de uma ocasião nos estúdios do SBT, em Osasco, sem usar a aliança de casamento.

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