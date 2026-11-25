Obras da fase II de canalização no Rochdale avançam em 2027
Intervenção começa em 2027, reforça a prevenção de enchentes e inclui novo viário, lazer, esportes e iluminação para a população.
O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, anuciou que as obras de urbanização e canalização no Rochdale entram na Fase II, com início previsto para 2027, com foco na prevenção de enchentes e na melhoria da qualidade de vida da população. O trecho da nova intervenção começa no Parque Nordestino e termina na Avenida Cruzeiro do Sul.
Além da canalização, o projeto prevê um viário novo, equipamentos de lazer, equipamentos esportivos e iluminação, buscando promover uma transformação na região voltada à população de Osasco.