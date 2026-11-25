Um jovem morreu afogado nesta terça-feira (24) no lago do Parque Tablado, em Jandira, na Grande São Paulo. O local fica no Jardim São Luiz, na via de acesso João de Góes.

Segundo relatos, a vítima chegou a ficar mais de 10 minutos submersa. Imagens que circulam nas redes sociais mostram agentes da Guarda Municipal entrando na água para retirar o rapaz. Após o resgate, os guardas prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência.

Em seguida, o jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, mas não resistiu.

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O Tablado de Jandira está interditado há cerca de três meses por determinação judicial. A medida está relacionada a questões de licenciamento, segurança e controle de ruído.

Apesar da interdição, moradores relatam que pessoas continuam entrando no local. Em dias quentes, jovens e crianças também costumam utilizar o lago para nadar.