A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (28) o Dia D de Combate à Dengue. A mobilização acontece das 9h às 15h30, na Praça do Jardim Paulista, situada na Avenida Marginal Direita, altura do nº 300.

Durante o encontro, o público terá acesso a orientações e atividades educativas, além da participação dos agentes de saúde. A programação também inclui diversão para as crianças e a presença dos mascotes Dengosa e Prevenildo.

A campanha reforça que a água parada favorece a reprodução do mosquito Aedes aegypti, cuja picada pode causar febre alta, dores no corpo, manchas na pele e, nos casos mais graves, complicações que podem levar à morte.

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Além das atividades na praça, a orientação é para que os moradores recebam em suas casas os agentes de saúde devidamente identificados, que ajudam a encontrar e eliminar possíveis criadouros do mosquito. A prefeitura também divulga os telefones do Disk Dengue: 4198-5679 e 4198-0424.