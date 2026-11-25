Trabalhadora dormia em um quarto isolado, sem banheiro / Reprodução/Auditoria Fiscal do Trabalho

Uma trabalhadora doméstica submetida a mais de três décadas de exploração foi resgatada de uma residência em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ela trabalhava sem receber salário e vivia em condições consideradas degradantes.

A ação ocorreu em 12 de novembro e foi realizada por uma força-tarefa da Auditoria-Fiscal do Trabalho, com participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Barueri, da Defensoria Pública da União (DPU), do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF).

A fiscalização apontou que a mulher chegou à residência no início dos anos 1990 e permaneceu no local por mais de 30 anos. Além dos serviços domésticos, ela também trabalhava na venda de produtos em feiras livres, sem receber remuneração ou ter os direitos trabalhistas reconhecidos.

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Entre as atividades estavam limpeza da casa, lavagem de roupas, organização dos ambientes e cuidados com quatro cachorros. Ela também ajudava na compra e comercialização de mercadorias nas feiras.

Condições de moradia

Segundo o MTE, a trabalhadora dormia em um quarto isolado no andar superior da residência, próximo ao quintal onde ficavam os animais. O ambiente apresentava forte odor provocado pelo acúmulo de dejetos.

Os pertences pessoais eram mantidos em caixas e prateleiras. O banheiro utilizado pela mulher ficava distante do quarto e apresentava condições precárias.

De acordo com a fiscalização, não havia estrutura adequada para banho. Ela precisava utilizar uma bacia porque o banheiro não tinha ralo para escoar a água. Também mantinha recipientes no quarto para atender às necessidades fisiológicas durante a noite.

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A situação, somada à ausência de salário e de direitos trabalhistas, levou os auditores a caracterizarem o caso como submissão a condições análogas à escravidão. A prestação de serviços foi interrompida e a trabalhadora retirada do local.

Acordo garante pensão vitalícia

Após o resgate, o Ministério Público do Trabalho firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com os integrantes da família empregadora. O acordo prevê o reconhecimento do vínculo de emprego doméstico mantido desde 1º de junho de 1993.

O núcleo familiar deverá registrar o vínculo na Carteira de Trabalho e no eSocial, além de cumprir as obrigações previdenciárias e relativas ao FGTS previstas no acordo.

Um dos principais pontos é o pagamento de uma pensão mensal vitalícia equivalente a dois salários mínimos, como indenização por dano moral individual. O primeiro depósito está previsto para 10 de dezembro de 2026.

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O acordo também determina o pagamento das verbas trabalhistas devidas e estabelece regras para evitar novas irregularidades, como registro formal de empregados, pagamento de salários, férias e 13º, recolhimento do FGTS e respeito à jornada de trabalho e aos períodos de descanso.

Em caso de descumprimento, estão previstas multas de R$ 5 mil por infração, além de R$ 500 por trabalhador atingido. Para atrasos ou falta de pagamento das indenizações, a multa prevista é de 50% sobre o valor devido.

Trabalhadora recebe assistência em Embu das Artes

Após o resgate, a rede municipal de assistência social de Embu das Artes foi acionada para garantir o acolhimento e a proteção da trabalhadora.

O acompanhamento está sendo realizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município, que articula os atendimentos necessários com a rede de proteção.

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A trabalhadora também terá direito a seis parcelas do seguro-desemprego especial destinado a pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão.