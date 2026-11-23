Professoras da EMEIEF Osvaldo Quirino Simões, em Osasco, lançaram o livro “A África que alguém te conta!”, que reúne trabalhos educativos realizados com alunos da unidade desde 2021. A publicação aborda temas como ancestralidade, identidade, representatividade e valorização da história e da cultura africana e afro-brasileira.

O lançamento ocorreu na quinta-feira (19), durante a programação do XXII Novembro Negro, promovida pela Secretaria de Educação de Osasco no Centro de Formação de Professores. A obra será distribuída às escolas da rede municipal e também estará disponível em formato digital.

Segundo a professora Janaína Farias, o projeto surgiu das experiências da comunidade escolar e da proposta de valorizar as histórias dos estudantes e de suas famílias. Localizada na zona sul da cidade, a escola desenvolve atividades para fortalecer o sentimento de pertencimento das crianças e ampliar o conhecimento sobre suas origens.

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“Esses projetos visam resgatar essa ancestralidade, essa história, essa identidade, fortalecendo o pertencimento de cada criança. É preciso que esses trabalhos sejam vistos, divulgados e compartilhados”, afirmou a educadora.

Entre as atividades reunidas no livro está um trabalho sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, que tem ligação histórica com Osasco. A publicação também valoriza trajetórias de mulheres, ex-alunos e moradores da comunidade, aproximando os estudantes de histórias relacionadas ao próprio território.

Novembro Negro em Osasco

Além do lançamento do livro, a programação contou com a palestra “O Futuro Se Constrói Agora”, ministrada por Odair Marques da Silva. O encontro abordou a importância da educação, da valorização da cultura afro-brasileira e do compromisso coletivo no enfrentamento às desigualdades.

Durante o evento, também foram destacados avanços do município na promoção da igualdade racial, como a aprovação da lei de cotas raciais nos concursos públicos municipais e a criação de um edital para credenciar profissionais que desenvolvam atividades ligadas à cultura afro-brasileira e à educação para as relações étnico-raciais.

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O secretário de Educação, José Toste, ressaltou a importância da participação do poder público, dos educadores e da sociedade civil no combate ao racismo. “A gente sabe que precisamos melhorar muitas coisas, mas já demos os primeiros passos, que para nós são de extrema importância”, declarou.