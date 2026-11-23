O SuperShopping Osasco realiza no próximo sábado (28) uma nova edição do NoSSO Movimento, projeto que reúne atividade física e entretenimento. Desta vez, a programação será dedicada ao spinning, com DJ, ativações de marcas parceiras e sorteios de brindes.

As aulas terão duração de 45 minutos e serão conduzidas por Natália Nuñez, profissional de Educação Física, personal trainer e criadora de conteúdo fitness.

As vagas são limitadas e os ingressos estão à venda a partir de R$ 119 pelo Sympla, onde podem ser encontradas mais informações.