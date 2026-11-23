A Prefeitura de Barueri realiza obras de contenção das margens do Rio Barueri-Mirim, na Vila Márcia, no limite com Jandira. De acordo com a administração municipal, os serviços devem ser concluídos em abril de 2027.

A intervenção busca recuperar trechos afetados por erosões provocadas pelas chuvas e abrange 320 metros, em uma área localizada atrás da estação de trem Jardim Silveira, da Linha 8-Diamante.

Segundo a Prefeitura, a obra deve melhorar o escoamento das águas pluviais. Em períodos de cheia, parte da água também poderá ser direcionada ao Piscinão da Vila Márcia, construído para reduzir os riscos de enchentes na região e na área central da cidade.

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Ainda de acordo com a gestão do município, a conclusão dos trabalhos também permitirá o avanço de outro projeto: a extensão da Avenida das Nações, da Vila Márcia até a Rua Antônio Bardela, no Jardim São Luiz, com acesso posterior à Avenida João de Góis, em Jandira.