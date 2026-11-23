Uma fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) identificou irregularidades em um posto de combustível localizado no Jardim Rochdale, na zona norte de Osasco. Segundo o órgão, os seis bicos de abastecimento do estabelecimento apresentavam erros de medição que causavam prejuízo aos consumidores.

De acordo com a autarquia, a cada 20 litros indicados no visor das bombas do estabelecimento situado na Rua Agudos, eram fornecidos 2.057 mililitros a menos do que o registrado, o equivalente a pouco mais de dois litros.

“Foi detectado corpo estranho instalado na bomba medidora e erro de medição superior ao erro máximo admitido pela legislação metrológica vigente, totalizando menos 2.057 ml a cada 20 litros de combustível, em prejuízo ao consumidor”, informou o Ipem-SP.

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A fiscalização ocorreu na última semana, durante a Operação Olhos de Lince. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (23). Ao todo, o instituto verificou 20 bicos de abastecimento em dois postos de Osasco. Desse total, 14 foram aprovados e seis reprovados.

Quando os fiscais identificam indícios de fraude nas bombas medidoras, os componentes eletrônicos são apreendidos e os equipamentos, interditados. Após a autuação, o estabelecimento tem dez dias para apresentar defesa ao órgão.

De acordo com o Ipem-SP, as multas previstas na Lei Federal nº 9.933/1999 podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Como evitar problemas na hora de abastecer

O Ipem-SP orienta os consumidores a acompanhar o abastecimento e conferir se a bomba começa a operação com o visor zerado. Também é importante verificar se o bico corresponde ao combustível solicitado e se o preço exibido é o mesmo anunciado pelo posto.

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Outra recomendação é abastecer até o desarme automático do bico, sem permitir que o frentista force a entrada de mais combustível. O consumidor também deve exigir a nota fiscal e conferir se a quantidade de litros registrada corresponde ao abastecimento realizado.

Em caso de dúvida, é possível solicitar a verificação da bomba com o aferidor de 20 litros, equipamento que todos os postos devem manter. O consumidor deve observar se o recipiente está lacrado e sem materiais em seu interior que possam alterar sua capacidade.

O instituto também recomenda atenção a possíveis falhas de energia na bomba durante a verificação e orienta que os motoristas usem como referência abastecimentos anteriores em postos de confiança. O volume indicado no manual do veículo para o tanque pode apresentar diferenças de até 20% em relação à capacidade real.

Como denunciar

Suspeitas de irregularidades podem ser comunicadas à Ouvidoria do Ipem-SP pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br.