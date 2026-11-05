Barueri tem quinta-feira com céu encoberto e alta probabilidade de chuva

A quinta-feira, 05 de novembro, amanhece com o tempo bastante fechado em Barueri. O cenário na cidade é dominado por nuvens carregadas que encobrem todo o céu desde as primeiras horas do dia, criando uma atmosfera típica de instabilidade na região metropolitana.

Em relação às temperaturas, os termômetros marcam mínima de 18°C e máxima que pode atingir até 25,1°C ao longo da tarde. Com essa variação, a cidade registra temperaturas amenas nas primeiras horas do dia, evoluindo para um leve calor moderado no período vespertino.

O grande destaque do dia, no entanto, é a expressiva chance de precipitação, estimada em 92%. A umidade relativa do ar permanece elevada, batendo na casa dos 90%, enquanto os ventos sopram de forma moderada a 14,4 km/h. O índice UV fica em 2,5, considerado baixo devido à forte cobertura de nuvens.

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Para quem vai transitar por Barueri nesta quinta-feira, a recomendação é sair de casa preparado para a chuva a qualquer momento. Tenha sempre o guarda-chuva à mão e redobre a atenção no trânsito devido às vias que possam ficar escorregadias com a umidade.