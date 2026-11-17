A cantora e compositora italiana Mafalda Minnozzi se apresenta neste sábado (21), em Osasco, em uma noite dedicada ao jazz e à música brasileira. O show será realizado no Old Dogs Jazz Club, no Km 18, a partir das 21h.

Com uma carreira internacional marcada pela mistura de jazz, bossa nova, música italiana e world music, Mafalda construiu uma identidade própria ao transitar por diferentes idiomas e estilos. A apresentação em Osasco terá couvert artístico de R$ 50.

A artista também é conhecida pelo domínio da improvisação, do scat e da percussão vocal. Seu trabalho mais recente, o álbum RIOFONIC, chegou ao ranking JazzWeek, nos Estados Unidos, onde permaneceu por mais de três meses entre os dez primeiros colocados e acumulou quase 3 mil execuções em rádios especializadas em jazz.

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Carreira no Brasil

Mafalda Minnozzi chegou ao Brasil em 1996 e ganhou projeção na música e na televisão. Contratada pela gravadora Som Livre, participou de programas como Faustão, Jô Soares e Hebe Camargo.

A cantora também integrou trilhas sonoras de novelas brasileiras. Entre os trabalhos estão Anjo de Mim, com “Sei Tu”; Zazá, com “Con Te Partirò”; Andando nas Nuvens, com “Ci Sarò”; e Terra Nostra, com “Come Le Rose”.

No cinema, participou das trilhas de filmes como O Casamento de Romeu e Julieta (2005), Saneamento Básico (2007) e SOS Mulheres ao Mar (2014). Ela também desenvolveu trabalhos como compositora para produções de cinema e televisão.

Jazz internacional

A carreira de Mafalda inclui apresentações em clubes tradicionais de jazz de Nova York, como Birdland, The Django, Mezzrow e Zinc Bar, além de uma participação no Metropolitan Museum of Art (MET).

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Na Europa, a cantora já passou por espaços e festivais como a Casa del Jazz, em Roma, a Casa da Música, no Porto, o Udin&Jazz e o European Jazz Expo, na Itália.

A trajetória internacional também inclui apresentações no Bahrein, Peru e Paraguai, em uma carreira marcada pelo encontro entre diferentes culturas musicais.

Em fevereiro de 2026, Mafalda recebeu do presidente da Itália, Sergio Mattarella, a condecoração de Cavaleira da Ordem da Estrela da Itália, em reconhecimento à sua contribuição para a aproximação cultural entre países.

SERVIÇO

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Mafalda Minnozzi no Old Dogs Jazz Club

Quando: sábado, 21 de novembro, às 21h

Abertura da casa: 18h30

Couvert artístico: R$ 50

Local: Old Dogs Jazz Club — Avenida Olavo Bilac, 419, Km 18, Osasco

Reservas: WhatsApp (11) 99675-4955