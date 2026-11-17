A terça-feira, 17 de novembro, começa com o tempo instável na cidade de São Paulo. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos paulistanos que precisam circular pelas ruas da capital e da Região Metropolitana.

Termômetros registraram mínima de 18.6°C nas primeiras horas do dia, configurando um cenário de temperaturas amenas. Ao longo da tarde, com a variação na cobertura de nuvens, os registros térmicos avançam até a máxima prevista de 27.1°C, caracterizando um patamar de calor moderado.

O índice de umidade relativa do ar permanece elevado, casa dos 77%, enquanto a probabilidade de precipitação se mantém em torno de 37%. Os ventos sopram de forma moderada a 14 km/h, trazendo leve alívio para a sensação de abafamento típica deste período instável.

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Um ponto de atenção importante para esta terça-feira diz respeito à radiação ultravioleta, cujo índice atinge a marca expressiva de 12.7, considerada extrema. Mesmo com a presença de instabilidade e nuvens no céu, o uso de protetor solar é indispensável para quem transitar ao ar livre durante os períodos de maior luminosidade.