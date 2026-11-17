Feirão do Emprego oferece 1.000 vagas em Embu das Artes
Oportunidades são para funções de pedreiro, encanador, auxiliar de logística e outras, com salários que chegam a R$ 5 mil; mutirão ocorre nesta quarta-feira (18)
Embu das Artes realiza, nesta quarta-feira (18), um Feirão do Emprego com 1.000 vagas de trabalho. As oportunidades serão preenchidas por meio de processo seletivo, com salários que podem chegar a R$ 5 mil, além de benefícios.
A ação começa às 10h, na Subprefeitura de Embu das Artes, localizada na Avenida Rotary, 3.483, no Parque Industrial. A coordenação é da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego.
As vagas disponíveis são para diferentes funções, principalmente nas áreas de obras, produção, atendimento e logística. Entre os cargos estão:
- Ajudante de obras;
- Pedreiro;
- Eletricista de obras;
- Encanador;
- Auxiliar de produção;
- Porteiro;
- Operador de telemarketing;
- Auxiliar de logística de produção.
Documentos necessários
Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer ao local levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, PIS, Reservista, currículo e comprovante de endereço.
A orientação é reunir toda a documentação antes de comparecer ao feirão, que terá início às 10h.
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