Embu das Artes realiza, nesta quarta-feira (18), um Feirão do Emprego com 1.000 vagas de trabalho. As oportunidades serão preenchidas por meio de processo seletivo, com salários que podem chegar a R$ 5 mil, além de benefícios.

A ação começa às 10h, na Subprefeitura de Embu das Artes, localizada na Avenida Rotary, 3.483, no Parque Industrial. A coordenação é da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego.

As vagas disponíveis são para diferentes funções, principalmente nas áreas de obras, produção, atendimento e logística. Entre os cargos estão:

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Ajudante de obras;

Pedreiro;

Eletricista de obras;

Encanador;

Auxiliar de produção;

Porteiro;

Operador de telemarketing;

Auxiliar de logística de produção.

Documentos necessários

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer ao local levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, PIS, Reservista, currículo e comprovante de endereço.

A orientação é reunir toda a documentação antes de comparecer ao feirão, que terá início às 10h.

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