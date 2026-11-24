A Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 1,2 tonelada de maconha escondida em um caminhão que trafegava pela Rodovia Presidente Castello Branco, em Santana de Parnaíba. O veículo foi abordado na madrugada de segunda-feira (23), durante uma fiscalização, e o caminhoneiro, de 32 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais do 5º Batalhão Rodoviário perceberam que o caminhão mudava de faixa constantemente e decidiram realizar a abordagem.

O motorista informou aos agentes que havia saído de Umuarama, no Paraná, e transportava uma carga de móveis. Durante a vistoria, os policiais encontraram um pacote preto escondido na parte traseira do compartimento de carga.

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Diante da suspeita, o caminhão foi levado para uma base operacional. No local, os agentes retiraram a carga e localizaram 88 fardos de maconha, além de outro pacote parcialmente aberto.

A droga foi pesada e totalizou mais de 1,2 tonelada. Ainda segundo a PM Rodoviária, o destino da carga era o Rio de Janeiro.

A corporação estima que a apreensão represente um prejuízo de mais de R$ 3 milhões ao tráfico de drogas.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba. O caminhoneiro permaneceu preso e à disposição da Justiça.