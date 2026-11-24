Os municípios de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Itapevi estão incluídos entre as mais de 80 cidades do Estado de São Paulo que receberão a programação da Virada Inclusiva 2026. Realizado entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro, o evento reunirá mais de 600 atrações gratuitas distribuídas pela capital, pela Região Metropolitana de São Paulo e por municípios do interior.

A abertura oficial está marcada para o sábado, 28 de novembro, às 9h, no Memorial da América Latina. O público poderá acompanhar shows, atividades culturais, serviços de empregabilidade para pessoas com deficiência e food trucks, entre outras atrações.

Ao longo dos nove dias de programação, todos os eventos serão gratuitos. A iniciativa tem como proposta incentivar a convivência, a acessibilidade e a inclusão em diferentes espaços da sociedade, ampliando a participação de pessoas com e sem deficiência em atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer. Voltadas a diferentes públicos e faixas etárias, as ações abordarão temas como esporte adaptado, Libras, educação, cultura, empregabilidade e acessibilidade, promovendo encontros, experiências e oportunidades de interação.

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A Virada Inclusiva 2026 é construída por meio de articulação entre o Governo do Estado, prefeituras, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e parceiros de diferentes setores. Entre as instituições participantes estão a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) — com a participação dos parques estaduais —, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Itaú Cultural, o Instituto Nova Aliança, o Instituto Athlon, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a Apabex, o CEIVI, a Fundhas, o Comitê Paralímpico, a APAE e a Rede de Reabilitação Lucy Montoro, além de diversas secretarias municipais e entidades ligadas à inclusão da pessoa com deficiência.