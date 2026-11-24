O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia reúne mais de 150 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades são para diferentes áreas e incluem funções para candidatos com e sem experiência.

Entre os destaques estão 60 vagas para auxiliar de logística, destinadas a profissionais com experiência, e 30 vagas para operador de caixa, que não exigem experiência. Também há oportunidades para açougueiro, auxiliar de produção, repositor de mercadorias, motorista, auxiliar de limpeza, técnico de segurança do trabalho, porteiro, eletricista e soldador.

As vagas divulgadas incluem:

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Auxiliar de logística: 60

Operador de caixa: 30

Auxiliar de linha de produção: 21

Repositor de mercadorias: 13

Açougueiro: 10 vagas

Auxiliar de limpeza: 4

Motorista de caminhão guincho leve: 4

Técnico de segurança do trabalho: 3

Ajudante de motorista: 3

Atendente de frios e laticínios: 3

Ajudante de açougueiro: 2

Eletricista de instalações: 2

Faxineiro: 2

Motorista de caminhão: 2

Porteiro: 2

Técnico eletrônico: 2

Ajudante de estruturas metálicas: 1

Alimentador de linha de produção: 1

Auxiliar de manutenção predial: 1

Caldeireiro montador: 1

Caseiro: 1

Jardineiro: 1

Soldador de solda elétrica e oxiacetileno: 1

Zelador: 1

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas do PAT de Cotia, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho física ou digital e currículo atualizado.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Administrativo de Cotia, na Rua Jorge Caixe, 306A, Jardim Nomura.